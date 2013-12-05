《中国新债预测》30年国债利率预测均值5.11%，部分险资认可利率存需求

* 招标品种：财政部30年期固息国债

* 招标金额：240亿元人民币

* 招标时间：周五(6日)9:30-10:30

* 受访人数：8位(银行、保险和券商）

* 预测区间：5.00%-5.25%

* 预测均值：5.11%

路透北京12月5日 - 中国财政部周五将招标发行30年期固息国债。路透调查显示，近两日现券收益率有所上探，该期债需求主体也比较单一，不过部分保险公司渐认可当前利率水平，存一定需求，中标利率或高于二级市场水平，机构预测均值落在5.11%附近。

“今年以来，我们确实做非标比较多，最近债券收益率上来后，也会投一些债，”上海一保险公司投资经理称。

北京一国有大行交易员则表示，近两天二级市场收益率现上探势头，该期债期限又偏长，仅有配置型机构会参与，预计5%出头的收益率吸引力是不够的，应该较估值有20-30个基点(bp)的溢价。

华东地区一银行交易员则表示，保险类机构的需求还是比较强的，最终收益率或落于5.1%往上。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，30年品种最新收益率为4.9444%。剩余期限约29.8年的固息国债130019券最新估值收益率 在4.9437%。

银行间债市周四利率债收益率小升。市场人士表示，中国央行今日在公开市场上未进行14天逆回购操作，显示中性偏紧的政策基调未变，此外IRS全线跳涨，亦拉动午后利率债收益率同步小幅走高。

明日招标新债为今年第25期记账式附息国债，每半年付息，采用单一价格招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。