东南亚股市：大多收低，关注美联储刺激政策可能退场动态

越南股市 跌0.2%，银行类股构成拖累。
马来西亚股市 逆势收高0.2%，创纪录收盘高位1,824.86点，而外资流出5,919万美元。周二时曾触及日内纪录高点。
泰国股市 适逢假期而休市。受政局紧张形势影响，周三外资流出规模超过6.6460亿美元，为连续第六日流出。
涨跌 当日 今年以来 2012年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 394.98 -1.97 -0.50 -6.87 424.10
新加坡 3124.38 -36.32 -1.15 -1.35 3167.08
马来西亚 1824.86 2.96 +0.16 +8.05 1688.95
印尼 4216.89 -24.41 -0.58 -2.31 4316.69
菲律宾 6030.95 -74.28 -1.22 +3.75 5812.73
越南 510.03 -0.85 -0.17 +23.28 413.73
(完)
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(编译 王翔琼；审校 蔡美珍)