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亚洲 | 2013年 12月 5日 星期四 18:14 BJT

东南亚股市：大多收低，关注美联储刺激政策可能退场动态

越南股市 跌0.2%，银行类股构成拖累。

马来西亚股市 逆势收高0.2%，创纪录收盘高位1,824.86点，而外资流出5,919万美元。周二时曾触及日内纪录高点。

泰国股市 适逢假期而休市。受政局紧张形势影响，周三外资流出规模超过6.6460亿美元，为连续第六日流出。

涨跌 当日 今年以来 2012年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 394.98 -1.97 -0.50 -6.87 424.10

新加坡 3124.38 -36.32 -1.15 -1.35 3167.08

马来西亚 1824.86 2.96 +0.16 +8.05 1688.95

印尼 4216.89 -24.41 -0.58 -2.31 4316.69

菲律宾 6030.95 -74.28 -1.22 +3.75 5812.73

越南 510.03 -0.85 -0.17 +23.28 413.73

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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法股CAC-40指数 (编译 王翔琼；审校 蔡美珍)

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