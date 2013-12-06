《台湾金融市场一周展望》宝岛债当红引发换汇潮，美元短缺纾解不易

* 宝岛债热门，银行拿美元换人民币令美元供给短少

* 屏息等待美国非农就业数据结果

* 留意年底作帐行情是否提前启动

记者 高洁如

路透台北12月6日 - 年底还没到，但台湾银行间外币资金调度已提前进入备战状态。由于大陆银行赴台湾发行人民币宝岛债正当红，随着台湾银行间拥抱高利率的人民币债券，换汇引致的美元需求升高，也令境内美元拆借/美元与台币换汇交易市场提前在年底之前点燃战火。

继6月停顿了半年之久后，本周中国农业银行 、交通银行 、中国银行 的香港分行纷纷火速发行共47亿元人民币的宝岛债，已超越先前的39亿，总计今年宝岛债已发行86亿人民币。(宝岛债发行情况请见 )

汇银人士指出，年底之际因财报效应，外商银母行缩减台湾分行对本地银行的美元供给；实体方面企业年底时向银行美元借款需求升高；这都使年底之际美元流动性易生波动。今年底更因市场急需美元流动性来换汇人民币，而央行也未同步增加美元供给之下，自11月以来，美元拆借和换汇交易市场利率剧烈波动。

一位民营银行的交易员说，〞人民币那么热，大家要拿美元去换。〞

她进一步表示，年底台湾的银行间增持人民币的同时，原本持有的美元部位也同步减少，无法因应客户升高的美元需求，在同业间又拿不到美元，自然使得紧缺的情况愈发紧张。

另外一家大型银美元资金调度人士表示，近二日拆借及换汇市场的报价虽仍波动，但实际成交方面已见大型欧系银行、以及台资银行香港分行入场供给，虽然价格很贵，但预料有助平抑后续的走势。

美元/台币换汇交易(FX SWAP) 市场中，一个月的美元/台币换汇点 报价今日在-0.054/041，较上日折价点再略扩大。美元拆借市场 方面，一个月拆借利率 利率周五报价续飙至0.74/0.840，自11月11日以来该利率已直线走高，创下近一年以来高位。

去年12月9日，一个月美元拆借利率报价买价(bid)0.75%。

台北外汇经纪公司报价方面，早盘美元拆借没有成交；美元/台币换汇交易(FX SWAP) 一个月期 经纪商回报成交价在-0.048；上日区间在-0.055/-0.046。

台湾央行总裁彭淮南10月初于立法院表示，基于实际需要，台湾央行外汇存底已配置人民币。

**美元短缺短期纾解不易**

交易员普遍认为，目前还未到年关的最关键时刻，美元短缺的市况短期内纾解不易，这个紧张的市况恐会持续到年底之前。

〞年底真是很大的一个关，原因很多，...大家就信心崩溃了，〞一位外商银行交易员表示。

此外，由于目前信心缺乏，美元拆借、美元/台币换汇市场即便成交，天期也偏短，因此也不排除到明年第一季时再因合约到期再形成另一波换约潮的紧张态势。

当然，观察银行间的美元需求是否缓解最重要的还是央行是否愿意提供〞足够〞的流动性。

一位不愿具名的央行官员周四对路透表示，年底的季节性因素、大陆美元利率扬升、银行释出美元较少，都使得近期美元拆借市场和美元/台币的换汇交易市场波动较大。至于中央银行将〞会整体考量，照常运作。〞

在央行表态不会增加美元供给之下，交易员普遍认为，美元吃紧的情况不易纾解，尤其外商银行又因年底财报效应无法换汇持有台币，这将令市场持续短缺美元。

**股、汇市同步观望非农就业数据**

除去美元拆借以及美元/台币换汇市场的紧张情绪之后，下周台湾金融市场则将静待今日稍晚美国非农就业数据的结果。

元富投顾总经理刘坤锡说，〞美联储在下下周要开会，下周台股应该还是会在震荡格局之内。〞

他表示，近期公布的美国经济数据预示经济强劲复苏，市场不断反复推敲联准会未来的决策。由于美联储在下下周(17-18日)将召开议息会议，估计金融市场下周将会倾向在此观望等待，台股 在8,300-8,400点震荡整理的机会居高。

台债方面，交易员认为，即使本次非农就业数据强劲，可能令市场提早预期美联储宽松政策退场的时间点，但美国10年期公债殖利率应该不会升破前波的高位3.0%，因此10年台债102/10期公债 殖利率也不易大幅走高，1.74%暂将提供支撑。

汇市方面，汇银人士指出，由于目前市场预期非农就业数据佳，若结果符合预期，台币实质交投仍会维持区间整理；若不如市场预期的好，那市场又将转为揣测QE延退，台币有可能随其他亚币区间偏升。

交易员预估，下周台币兑美元主要交投区间暂看在29.550-29.650。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，交易员称，美元/台币一个月天期以上的折价幅度皆较上周略有扩大，显示短线海外法人偏向看升台币。

根据路透访问的分析师预测，美国11月非农就业岗位预计增长18万个。这将低于10月的增长20.4万个，并稍低于今年头10个月的均值18.6万个。