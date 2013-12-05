英国经济：政府大幅上调增长预估，因经济意外强劲好转

路透伦敦12月5日 - 英国政府周四宣布10多年来幅度最大的官方经济增长预估上调，此前英国经济意外强劲好转。

英国财政大臣欧思邦在预算更新报告中称，今年经济料增长1.4%，较3月时预估的增长0.6%提高了逾一倍。

他说，2014年增长率料为2.4%，高于3月时预估的增长1.8%。

在经历过几年的落后表现之后，英国取代欧元区国家，成为增长最快的发达经济体之一。