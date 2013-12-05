英国央行：维持货币政策不变，经济成长前景更趋晴朗

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
在卡尼领导下，英国央行曾表示在失业率降至7%以前不会考虑上调利率。
卡尼和其他政策制定者曾强调，在近期经济增速强劲，帮助失业率下降的速度快于央行估算之后，7%门槛并不会自动引发升息。
在这次会议上，英国央行的货币政策委员会选择维持购债计划规模在3,750亿英镑(6,030亿美元)不变，符合路透访问的所有分析师预估。
英国央行购债计划始于2009年3月，目的是支撑遭受衰退和高债务打击的经济。其已表示在利率回到更为正常的水准之前，将不会开始出售债券。(完)
(编译/审校 洪曦/徐文焰/王洋)
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路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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