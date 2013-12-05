英国央行：维持货币政策不变，经济成长前景更趋晴朗

在卡尼领导下，英国央行曾表示在失业率降至7%以前不会考虑上调利率。

卡尼和其他政策制定者曾强调，在近期经济增速强劲，帮助失业率下降的速度快于央行估算之后，7%门槛并不会自动引发升息。

在这次会议上，英国央行的货币政策委员会选择维持购债计划规模在3,750亿英镑(6,030亿美元)不变，符合路透访问的所有分析师预估。

英国央行购债计划始于2009年3月，目的是支撑遭受衰退和高债务打击的经济。其已表示在利率回到更为正常的水准之前，将不会开始出售债券。(完)