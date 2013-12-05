欧洲央行：维持利率在0.25%不变，通胀率回升减轻降息压力

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透法兰克福12月5日 - 欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在0.25%的记录低点不变，因为通胀率上升以及失业率下降，减轻了央行再次采取行动加以应对的压力。
央行维持利率不变的决定已在市场的普遍预料之中。
欧洲央行还维持存款工具利率在0.0%不变，并维持隔夜贷款利率在0.75%。
该央行一个月前实施降息，此前欧元区10月通胀率降至0.7%。11月通胀率回升至0.9%，不过仍远低于央行略低于2%的目标水平。
市场目前的注意力转向欧洲央行总裁德拉吉1330GMT召开的记者会，他将会阐述本月利率决定的理由。(完)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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