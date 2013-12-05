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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 20:58 BJT

欧洲央行：维持利率在0.25%不变，通胀率回升减轻降息压力

路透法兰克福12月5日 - 欧洲央行(ECB)周四维持指标利率在0.25%的记录低点不变，因为通胀率上升以及失业率下降，减轻了央行再次采取行动加以应对的压力。

央行维持利率不变的决定已在市场的普遍预料之中。

欧洲央行还维持存款工具利率在0.0%不变，并维持隔夜贷款利率在0.75%。

该央行一个月前实施降息，此前欧元区10月通胀率降至0.7%。11月通胀率回升至0.9%，不过仍远低于央行略低于2%的目标水平。

市场目前的注意力转向欧洲央行总裁德拉吉1330GMT召开的记者会，他将会阐述本月利率决定的理由。(完)

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