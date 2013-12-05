美国数据：11月企业计划裁员人数较前月降0.9%，同比降21%--Challenger

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
今年以来企业宣告裁员人数达478,428人，较上年同期的490,806人下降2.5%。2012年全年的计划裁员数达到523,362人。
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零售业计划裁员人数最多，为9,998人，主要是因为DISH Network 关闭了剩余的Blockbuster音像店，以及Safeway 计划关闭在芝加哥地区所有的Dominick杂货店。
交通业居其次，为5,901人，而航空和防务业为4,l74人，位列第三。
本数据公布后的明天，美国将公布关键的非农业就业报告，预料11月新增就业岗位将达18万个，失业率则从7.3%小降至7.2%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
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