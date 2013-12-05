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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 20:48 BJT

美国数据：11月企业计划裁员人数较前月降0.9%，同比降21%--Challenger

今年以来企业宣告裁员人数达478,428人，较上年同期的490,806人下降2.5%。2012年全年的计划裁员数达到523,362人。

浏览美国计画裁员人数图表，请点选：(link.reuters.com/tef54t)

零售业计划裁员人数最多，为9,998人，主要是因为DISH Network 关闭了剩余的Blockbuster音像店，以及Safeway 计划关闭在芝加哥地区所有的Dominick杂货店。

交通业居其次，为5,901人，而航空和防务业为4,l74人，位列第三。

本数据公布后的明天，美国将公布关键的非农业就业报告，预料11月新增就业岗位将达18万个，失业率则从7.3%小降至7.2%。(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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