表格：美国第三季税后企业获利初值为增长2.6%

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透12月5日 - 美国商务部经济分析局周四公布,美国第三季税后企业获利初值为增长2.6%，预估为增长3.0%。第二季为增长3.5%。
详细数据如下(经季节调整后百分比):
2013年 前值 2013年 2012年
第三季 第二季
来自现行生产 1.8 3.3 3.3 7.0
企业所得税 -1.1 2.4 2.4 16.2
税后获利 2.6 3.5 3.5 4.7
预估：路透访问的美国经济分析师预测第二季美国企业税后获利修正值为增加4.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选