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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 21:59 BJT

表格：美国第三季税后企业获利初值为增长2.6%

路透12月5日 - 美国商务部经济分析局周四公布,美国第三季税后企业获利初值为增长2.6%，预估为增长3.0%。第二季为增长3.5%。

详细数据如下(经季节调整后百分比):

2013年 前值 2013年 2012年

第三季 第二季

来自现行生产 1.8 3.3 3.3 7.0

企业所得税 -1.1 2.4 2.4 16.2

税后获利 2.6 3.5 3.5 4.7

预估：路透访问的美国经济分析师预测第二季美国企业税后获利修正值为增加4.2%。(完) (编译 洪曦; 审校 王洋)

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