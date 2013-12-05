更新版 1-英国经济：经济增长证明撙节之路正确，未来几年不会放松--欧思邦

欧洲金融：没有证据表明刺激措施威胁金融稳定--ECB执委科尔
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
当前财年，剔除皇家邮政(Royal Mail)和英国央行现金转移影响的借款与GDP之比下修至6.8%，3月时的预估为7.5%。
以该口径衡量，2018/19财年将抹平赤字。
欧思邦表示，英国预算监管机构-英国预算责任办公室(OBR)的预测还显示，当前财年该国经济增速预计为1.4%，2014/15财年料升至2.4%。
这要分别高于3月时该机构预测的增长0.6%和增长1.8%。
不过GDP总量仍低于金融危机前的水平，欧思邦强调为了再平衡公共财政和引领经济回归健康状态，未来几年英国将面临更多的支出削减。
“英国的经济计划正在起效。不过工作还没有做完，”他说，并指出结构性预算赤字预计不会比之前预计的速度更快地下降。(完) (编译/审校 徐文焰/王洋)
路透法兰克福4月3日 - 欧洲央行(ECB)执委科尔周一表示，ECB认为没有证据显示其大规模刺激政策正在损害金融稳定，尽管行业对某些债券超低收益率表示关切。
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路透4月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国家族控制的企业Bright Ruby Resources Pte Ltd已完成规模为7.6亿坡元(5.33亿美元)五年期再融资贷款。先前的这笔贷款用于支持公司收购一家新加坡酒店。