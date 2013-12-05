更新版 1-英国经济：经济增长证明撙节之路正确，未来几年不会放松--欧思邦

当前财年，剔除皇家邮政(Royal Mail)和英国央行现金转移影响的借款与GDP之比下修至6.8%，3月时的预估为7.5%。

以该口径衡量，2018/19财年将抹平赤字。

欧思邦表示，英国预算监管机构-英国预算责任办公室(OBR)的预测还显示，当前财年该国经济增速预计为1.4%，2014/15财年料升至2.4%。

这要分别高于3月时该机构预测的增长0.6%和增长1.8%。

不过GDP总量仍低于金融危机前的水平，欧思邦强调为了再平衡公共财政和引领经济回归健康状态，未来几年英国将面临更多的支出削减。