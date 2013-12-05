国际油市：亚洲航煤现货升水触及逾一年高点，受助于中日需求

路透新加坡12月5日 - 亚洲航煤现货升水周四升至逾一年高位，业界消息人士表示，之前日本因国内需求升温而开始进口航煤产品，同时中国进口需求也有提高。

路透数据显示，航煤现货升水上涨0.30美元，每桶价格较新加坡报价高出1.05美元，为2012年11月1日迄今最高，当时该升水价格报每桶1.28美元。

一位熟悉市场的业界消息人士表示，日本进口商将在12月装载至少四到五艘中程航煤船货，因天气变冷让精炼厂的库存开始减少。

中国航油(新加坡)进入现货市场并寻求一艘运往中国天津的船货，稍早时曾寻求船期为12月或1月的160万桶航煤船货。

该公司在12月稍早亦买进24.5万桶在新加坡装船的航煤。

交易商称，由于国内需求增加，该公司的航煤需求可能已经上涨。

印度Mangalore Refinery and Petrochemicals标售1月底的航煤，帮助限制航煤升水的涨势。

来自International Enterprise的最新数据显示，截至12月4日当周，新加坡境内柴油和航煤库存升至近800万桶的两周高位。

Bahrain Petroleum标售4-6吨航煤以及同规模的柴油，船期分别在12月23-26日和12月22-25日。两支标售都将在12月6日关闭，有效期截至到12月8日。(完)

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