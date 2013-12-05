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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 21:29 BJT

美国经济：美联储应当制定有效的计划结束购债行动--亚特兰大联储总裁

路透劳德代尔堡12月5日 - 美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特周四表示，一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)最终开始缩减购债，就应当承诺制定有效计划，最终结束购债行动。

洛克哈特对美国经济的评价听起来更加乐观，他说投资者有理由预期，美联储的资产购买政策将在未来一年中结束。

他说，美联储应在“未来几次会议上”考虑缩减量化宽松。(完)

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