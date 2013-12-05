表格：美国11月30日当周初请失业金人数为29.8万人，预估为32.5万人

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透12月5日 - 美国劳工部周四公布：
* 一周初请失业金人数为29.8万人(预估为32.5万人)
* 一周初请失业金人数四周均值为32.2万人
* 美国一周续请失业金人数为274.4万人(预估为282.0万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/30/13 298,000 322,250 -- --
11/23/13 321,000-R 333,000-R 2,744,000 2.1
11/16/13 326,000 339,250 2,765,000-R 2.1
11/09/13 344,000 345,250 2,867,000 2.2
11/02/13 341,000 349,750 2,810,000 2.2
10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2
10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2
10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2
* R--为修正值 (完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选