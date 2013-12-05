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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 21:55 BJT

表格：美国11月30日当周初请失业金人数为29.8万人，预估为32.5万人

路透12月5日 - 美国劳工部周四公布：

* 一周初请失业金人数为29.8万人(预估为32.5万人)

* 一周初请失业金人数四周均值为32.2万人

* 美国一周续请失业金人数为274.4万人(预估为282.0万人)

周段　 初请失业金人数 四周平均值　 续领失业金人数 保险失业率

11/30/13 298,000 322,250 -- --

11/23/13 321,000-R 333,000-R 2,744,000 2.1

11/16/13 326,000 339,250 2,765,000-R 2.1

11/09/13 344,000 345,250 2,867,000 2.2

11/02/13 341,000 349,750 2,810,000 2.2

10/26/13 346,000 357,750 2,874,000 2.2

10/19/13 350,000 348,250 2,867,000 2.2

10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2

* R--为修正值 (完) (编译 洪曦; 审校 徐文焰)

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