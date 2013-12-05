表格：美国第三季GDP环比年率修正值为成长3.6%,为去年第一季来最快

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透12月5日 - 美国商务部美周四公布:
* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%
* 美国第三季最终销售增长1.9%(预估为增长2.0%)，前值为增长2.0%
* 美国第三季GDP隐性平减指数修正值为增长2.0%(预估为增长1.9%)，前值为增长1.9%
* 美国第三季消费者支出为增长1.4%,为2009年第四季以来最低水准(前值为增长1.5%)
* 美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.0%(预估为增长1.9%)，前值为增长1.9%
* 美国第三季核心PCE物价指数增长1.5%(预估为增长1.4%)，前值为增长1.4%
* 美国第三季出口增长3.7%(前值为增长4.5%)，进口增长2.7%(前值为增长1.9%)
第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第三季 第三季 第二季 2012年
修正值 初值 实质GDP环比年率 3.6 2.8 2.5 2.8 国内产品最终销售 1.9 2.0 2.1 2.6 个人消费支出(PCE)物价指数 2.0 1.9 -0.1 1.8 核心PCE物价指数 1.5 1.4 0.6 1.8
GDP隐性平减指数 2.0 1.9 0.6 1.7 消费者支出 1.4 1.5 1.8 2.2
耐久财(耐用品) 7.7 7.8 6.2 7.7
非耐久财 2.4 2.7 1.6 1.4
服务业 0.0 0.1 1.2 1.6 企业投资 3.5 1.6 4.7 7.3 房屋投资 13.0 14.6 14.2 12.9 出口 3.7 4.5 8.0 3.5 进口 2.7 1.9 6.9 2.2(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选