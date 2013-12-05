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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 22:01 BJT

表格：美国第三季GDP环比年率修正值为成长3.6%,为去年第一季来最快

路透12月5日 - 美国商务部美周四公布:

* 美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为成长3.6%,为2012年第一季以来最快(预估为增长3.0%),前值为增长2.8%

* 美国第三季最终销售增长1.9%(预估为增长2.0%)，前值为增长2.0%

* 美国第三季GDP隐性平减指数修正值为增长2.0%(预估为增长1.9%)，前值为增长1.9%

* 美国第三季消费者支出为增长1.4%,为2009年第四季以来最低水准(前值为增长1.5%)

* 美国第三季个人消费支出(PCE)物价指数增长2.0%(预估为增长1.9%)，前值为增长1.9%

* 美国第三季核心PCE物价指数增长1.5%(预估为增长1.4%)，前值为增长1.4%

* 美国第三季出口增长3.7%(前值为增长4.5%)，进口增长2.7%(前值为增长1.9%)

第三季GDP修正值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第三季 第三季 第二季 2012年

修正值 初值 实质GDP环比年率 3.6 2.8 2.5 2.8 国内产品最终销售 1.9 2.0 2.1 2.6 个人消费支出(PCE)物价指数 2.0 1.9 -0.1 1.8 核心PCE物价指数 1.5 1.4 0.6 1.8

GDP隐性平减指数 2.0 1.9 0.6 1.7 消费者支出 1.4 1.5 1.8 2.2

耐久财(耐用品) 7.7 7.8 6.2 7.7

非耐久财 2.4 2.7 1.6 1.4

服务业 0.0 0.1 1.2 1.6 企业投资 3.5 1.6 4.7 7.3 房屋投资 13.0 14.6 14.2 12.9 出口 3.7 4.5 8.0 3.5 进口 2.7 1.9 6.9 2.2(完) (编译 王洋; 审校 徐文焰)

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