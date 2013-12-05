版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 22:59 BJT

路透调查：瑞士央行将保持瑞郎汇率上限至2015年或之后

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐