表格：美国10月工厂订单较上月下降0.9%，预期为下降1.0%

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透12月5日 - 美国商务部周四公布，美国10月工厂订单减少0.9%(预估为下降1.0%)，9月修正后为增长1.8%(前值为增长1.7%)。
美国10月耐久财订单修正后为下降1.6%，前值为下降2.0% 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):
10月 9月 8月 总体新订单 -0.9 1.8 -0.1
扣除运输 持平 -0.1 -0.4
扣除国防 -0.6 1.4 0.1 耐久财 -1.6 4.2 0.5 电脑/电子产品 0.6 5.0 -4.6 运输设备 -5.7 13.1 1.8 非国防资本财 -3.4 7.0 -0.1 扣除飞机的非国防资本财
-0.6 -1.2 1.0(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选
(编译 母红; 审校 李军)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选