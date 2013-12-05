表格：美国10月工厂订单较上月下降0.9%，预期为下降1.0%

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧

路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。