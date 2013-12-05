版本:
中国
货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 23:08 BJT

表格：美国10月工厂订单较上月下降0.9%，预期为下降1.0%

路透12月5日 - 美国商务部周四公布，美国10月工厂订单减少0.9%(预估为下降1.0%)，9月修正后为增长1.8%(前值为增长1.7%)。

美国10月耐久财订单修正后为下降1.6%，前值为下降2.0% 以下为详细数据(经季节调整后较上月变动百分比%):

10月 9月 8月 总体新订单 -0.9 1.8 -0.1

扣除运输 持平 -0.1 -0.4

扣除国防 -0.6 1.4 0.1 耐久财 -1.6 4.2 0.5 电脑/电子产品 0.6 5.0 -4.6 运输设备 -5.7 13.1 1.8 非国防资本财 -3.4 7.0 -0.1 扣除飞机的非国防资本财

-0.6 -1.2 1.0(完) 浏览美国数据相关新闻，请点选 ；其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN] 浏览主要国家经济指标背景介绍，请点选

(编译 母红; 审校 李军)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐