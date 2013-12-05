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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 07:58 BJT

日本数据：截至11月底的外汇储备降至1.28万亿美元

路透东京12月6日 - 日本财务省周五公布，截至11月底的外汇储备降至1.28万亿(兆)美元。

财务省稍早表示，10月30日-11月27日期间未对市场进行干预。

具体数据如下(单位:10亿美元):

11月底 10月底 9月底 2012年11月底 总计 1,275.352 1,276.751 1,273.446 1,270.848

完整表格参见财务省网站：(here)(完)

(编译 于春红; 审校　戴素萍)

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