全球外汇市场12月6日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)
12月5日(四)
2245 - 新西兰政府10月营运收支与月度债务
2350 - 日本11月外汇储备
12月6日(五)
0500 - 日本10月领先指标和同时指标
0830 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆在德意志经济论坛会议(Deutsche Wirtschaftsforum)上讲话
1030 - 爱尔兰财长Michael Noonan在彭博举办的一个活动上发表讲话
1100 - 德国10月工业订单
1320 - 欧洲央行执委亚斯穆森在德国商报研究院货币政策研讨会上发表演讲
-- - 瑞典央行副总裁Karolina Ekholm发表主题为“金融危机后瑞典的宏观审慎政策”的演说
-- - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼参加记者会，主题为“奥地利央行对奥利地的最新经济展望”。
-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表讲话
1330 - 美国11月非农就业报告
1330 - 美国10月个人所得/支出数据
1455 - 美国路透/密西根大学消费者信心指数12月初值
1515 - 美国费城联邦储备银行总裁普洛瑟在该储备银行举办的“美国中央银行历史”年度政策研讨会上致开幕词
1530 - 美国11月29日当周ECRI经济领先指标
1900 - 美国10月消费者信贷
2000 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯参加Loyola大学校友座谈会
-- - 美国达拉斯联邦储备银行10月PCE物价指数
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 郑茵 审校 孙茉莉)