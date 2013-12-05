《综述》美国第三季GDP环比年率增速上修，库存增加做出重大贡献

但近期数据同样提供了乐观理由。

劳工部周四公布，上周初请失业金人数经季节调整后下降2.3万人至29.8万人。

此为连续第三周减少，分析师原本预估为增加至32.5万人。

该报告是就业市场正在积聚动能最新例证。周五的报告料显示，11月非农就业岗位增加18万个，失业率从7.3%降至7.2%。

美国商务部经济分析局周四公布，第三季税后企业获利初值为增长2.6%，增速不及第二季的增长3.5%。(完)