《焦点》ECB准备好采取行动，但尚未明确动用何种工具--总裁德拉吉

**施行LTRO的条件**

德拉吉表示，施行前两次LTRO之后，银行流动性部位已经有所改善。他并对再次施行LTRO设定前提条件。

“若我们打算施行类似LTRO的举措，我们必须确保其会被用在振兴经济上，”德拉吉在月度记者会上表示，在这之前欧洲央行决议维持利率于纪录低点0.25%。

“同时在这些利差交易操作中，我们会确保这项操作不会被银行体系用来作为其资本形成的补贴。”

在先前的LTRO操作中，银行对于这些低成本资金投资的运用有多数是投资于股票及债券，并取得丰厚获利。在此同时银行放款水准却持续下滑。

上周路透调查结果显示，分析师预期欧洲央行将在明年初通过长期贷款向银行发放新一波低成本资金。许多人仍预期这项计画出现，尽管其将有附带条件。

HIS Global Insight的Howard Archer表示，“未来的LTRO看来很有可能为银行放贷量身打造。”