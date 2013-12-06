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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 08:25 BJT

《焦点》ECB准备好采取行动，但尚未明确动用何种工具--总裁德拉吉

此类有针对性的贷款操作或将更难制定。英国的融资换贷款计划(FLS)的效果并不理想。英国央行周四亦维持政策不变。

德拉吉表示，周四的讨论并没有集中于某一项措施，但“短暂讨论了”将银行隔夜存款利率降至负值的问题。

欧洲央行维持指标再融资利率在纪录低点不变的决定，已在市场的普遍预料之中，因为11月通胀率小幅升至0.9%，并且失业率也略微下滑。

欧央行最新预期，明年通胀率平均仅为1.1%，2015年为1.3%，这远低于央行接近但低于2%的目标水准。

明年经济成长速度料在1.1%。德拉吉称，这一预估的风险偏向下行。

会后当被问及央行的下一步政策行动时，一位要求匿名的欧央行决策者说，“将会略显平静，我们将考虑(各种选项)，我们必须做好准备以防形势恶化。”(完)

(编译 王兴亚/张明钧；审校 侯向明/李爽)

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