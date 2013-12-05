《综述》美联储高层官员呼吁，应为结束量化宽松政策制定明确时间表

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透美国德州COLLEGE STATION/佛州劳德代尔堡12月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高层决策者周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。
他们的支持态度暗示，这项提议可能在备受期待的美联储12月17-18日政策会议上取得进展。此前另有两位高层官员也在最近几周公开对此表示支持。
美国经济在2007-2009年衰退后的复苏过程缓慢而迟滞，让美联储感到挫败。五年来美联储一直将利率维持在近零水准，并将资产负债表规模扩大至将近4万亿美元，以刺激投资、就业和经济成长。
目前失业率已从2009年危机后的10%高点下降至7.3%，金融市场因而密切关注美联储何时将削减已执行15个月之久的量化宽松政策规模。本轮是联储出台的第三轮量化宽松计划。
周五将有最新的11月失业率数据出炉。
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选