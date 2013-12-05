《综述》美联储高层官员呼吁，应为结束量化宽松政策制定明确时间表

路透美国德州COLLEGE STATION/佛州劳德代尔堡12月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)两位高层决策者周四表示，联储应该就逐步停止购债给出一份明确的时间表，藉此传达出有关结束当前这轮大规模购债行动的信息。

他们的支持态度暗示，这项提议可能在备受期待的美联储12月17-18日政策会议上取得进展。此前另有两位高层官员也在最近几周公开对此表示支持。

美国经济在2007-2009年衰退后的复苏过程缓慢而迟滞，让美联储感到挫败。五年来美联储一直将利率维持在近零水准，并将资产负债表规模扩大至将近4万亿美元，以刺激投资、就业和经济成长。

目前失业率已从2009年危机后的10%高点下降至7.3%，金融市场因而密切关注美联储何时将削减已执行15个月之久的量化宽松政策规模。本轮是联储出台的第三轮量化宽松计划。