中国金融：国有金融企业发行可转债须保持国有控制力--财政部

路透上海12月6日 - 中国财政部周四稍晚刊登相关通知称，国有金融企业发行可转换公司债券，发行主体应当为境内外上市公司，且发行人须保持国有控制力，在可转债行权后，原则上国有控股地位保持不变。

这份名为关于国有金融企业发行可转换公司债券有关事宜的通知还指出，国有金融企业要坚持以金融为主业的发展方向，可转债募集资金投向应当符合宏观经济政策和国家产业政策，满足公司业务布局调整和优化的需要。

在发行人财务条件方面，该通知要求拟发行公司最近一期末净资产不低于50亿元人民币；最近三个年度实现的可分配利润均不低于公司发行债券一年的利息；发行可转债后累计公司债券余额不得超过最近一期末净资产额的20%，预计所附认股权全部行权后募集资金总额，不得超过可转债金额。

国有金融企业发行可转债，应当按照市场化原则，综合考虑银行贷款利率、同类债券利率以及上市公司未来发展前景等因素，合理确定债券利率和转股价格。转股价格应不低于债券募集说明书公告日前一个交易日、前20个交易日、前30个交易日该公司股票均价中的最高者。

国有金融企业发行可转债，应当设定有条件赎回条款。在转股期内，公司股票在任何连续30个交易日中超过15个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%时，国有金融企业控股股东有权要求以约定价格赎回全部或部分未转股债券。

通知明确，国有金融企业不得发行可交换公司债券。可交换公司债券是指公司发行的在一定期限内依据约定的条件可以交换成该公司所持特定公司股份的债券。

通知称，国有金融企业包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、信托公司、金融资产管理公司、保险类公司、证券类公司、期货公司、基金管理公司等。