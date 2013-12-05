突发新闻：南非总统祖马宣布，前总统曼德拉因病去世

国际油市：油价小涨，乐观经济信心盖过供应过剩担忧
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透约翰内斯堡12月5日 - 南非总统祖马宣布，南非前总统曼德拉因长期肺部感染医治无效，于周四在约翰内斯堡家中平静辞世。
曼德拉是南非第一位黑人总统，是反对种族隔离斗争的象征性人物，在种族隔离监狱关押27年获释后，他帮助领导南非摆脱了流血和动乱，实现了民主。
“南非同胞们，我们敬爱的纳尔逊·罗利赫拉赫拉·曼德拉，这个民主国家的国父，已经离开了我们，”祖马在全国电视讲话中说。
祖马表示，将为曼德拉举行国葬，全国降半旗致哀。
曼德拉从默默无闻中成长起来，挑战南非白人种族隔离政府，由此成为20世纪最受尊敬与热爱的人物之一。
他在1994年南非首次不分种族的大选中当选为总统，并于1999年退休。(完)
(编译 郑茵 审校 侯向明)
路透新加坡4月3日 - 原油期货周一微幅上扬，对亚洲和欧洲经济前景的乐观信心，盖过了美国活跃钻机数增加激发全球供应过剩的担忧，不过美元走强令原油承压。
路透首尔4月3日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0727GMT，外资在韩国股市卖超220 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月 3日 -22.0 31.2 -59.2 ^3 月31日 25.7 32.9 -111.0 3 月30日 89.4 -169.2 65.6 3 月29日 -61.8 -26.4 36.8 3 月28日 20.7 -81.8 1.9 3 月27日 36.4
注：采购经理人指数(PMI) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选