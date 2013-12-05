《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--12月05日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 79.61 -0.36 -0.45 2241914
搜狐 70.01 +2.63 +3.90 1479021
网易 69.84 +0.25 +0.36 504381
百度 167.36 -0.90 -0.53 3964832
亚信科技 11.60 -0.02 -0.17 259818
台湾
台湾积体电路 17.40 -0.14 -0.80 1496890
联电 1.96 +0.00 +0.00 129338
日月光 4.94 -0.02 -0.40 88220
硅品精密 5.81 -0.02 -0.34 515476
和信超媒体 1.00 +0.02 +2.04 8209
友达 3.01 -0.02 -0.66 79507
中华电信 30.70 -0.14 -0.45 28675
台湾国际航电 47.88 +0.72 +1.53 721983
香港
中国移动 54.77 -0.26 -0.47 249791
中国联通 15.50 -0.16 -1.02 109772
中国电信 52.17 -0.42 -0.80 9967
中芯国际 3.98 -0.07 -1.73 19779
电讯盈科 4.39 +0.00 +0.00 4254
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(整理 侯向明)