《中国报摘》--中国证券报12月6日

* 头版头条:

--据悉，由中国多部门参与制定的关于加快推进生态文明建设的意见已上报。意见最重要的内容之一是，有望在全国范围内建设100个生态文明示范区。纳入示范区的地区，除将获生态补偿、财政转移支付等一系列优惠政策支持外，还可能会编制自然资产负债表。

* 其他:

--记者获悉，已过会企业5日上报新股发行计划。除因券商存在问题而导致IPO(首次公开发行)搁浅的企业，剩下的企业绝大部分均计划抢食IPO重启头啖汤，预计在20日前后递交会后事项材料。

--从“2013中国煤制气市场与技术论坛”上获悉，由国家能源局研究制定的《油气管网设施公平开放监管办法（征求意见稿）》正在征求各方意见，有望于2014年1月1日起实行。

--中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，针对竞争性领域国企，将以国资经营公司资本运作等方式调整投资领域。可以把这类资产划拨给国资经营公司，后者减持一部分国有股，投到公共服务领域。

--机构数据显示，今年以来京沪等一二线热点城市二手房价格涨幅普遍达到20%，部分区域二手房价格涨幅甚至超过30%。业内人士认为，当前楼市供需关系依然紧张，调控压力较大。