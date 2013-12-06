《中国报摘》--中国证券报12月6日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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* 头版头条:
--据悉，由中国多部门参与制定的关于加快推进生态文明建设的意见已上报。意见最重要的内容之一是，有望在全国范围内建设100个生态文明示范区。纳入示范区的地区，除将获生态补偿、财政转移支付等一系列优惠政策支持外，还可能会编制自然资产负债表。
* 其他:
--记者获悉，已过会企业5日上报新股发行计划。除因券商存在问题而导致IPO(首次公开发行)搁浅的企业，剩下的企业绝大部分均计划抢食IPO重启头啖汤，预计在20日前后递交会后事项材料。
--从“2013中国煤制气市场与技术论坛”上获悉，由国家能源局研究制定的《油气管网设施公平开放监管办法（征求意见稿）》正在征求各方意见，有望于2014年1月1日起实行。
--中央财经领导小组办公室副主任杨伟民表示，针对竞争性领域国企，将以国资经营公司资本运作等方式调整投资领域。可以把这类资产划拨给国资经营公司，后者减持一部分国有股，投到公共服务领域。
--机构数据显示，今年以来京沪等一二线热点城市二手房价格涨幅普遍达到20%，部分区域二手房价格涨幅甚至超过30%。业内人士认为，当前楼市供需关系依然紧张，调控压力较大。
--此前宣布投资400亿美元修建尼加拉瓜运河的王靖宣布，其100%控股的北京大洋新河投资管理有限公司将在乌克兰建设克里米亚海港及工业园区项目，一期投资金额30亿美元，二期投资不低于70亿美元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 丁琦；审校 张喜良)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选