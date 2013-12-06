《中国报摘》--其他报纸重要消息12月6日

**上海证券报**

--上海市委常委、常务副市长屠光绍透露，将协同央行上海总部、银监局、证监局、保监局和金融办等有关部门，共同成立上海自贸区金融协调工作组，为平稳推进金融措施“落地”创造条件。

--中国保监会副主席王祖继在21世纪保险年会上表示，要防范创新风险，加强对风险的预警跟踪，对于大数据时代下的新的风险形态保持足够的敏感和警惕。

**证券时报**

--国内16家上市券商今日公布的11月份财务数据显示，除太平洋证券和国海证券外，其余券商均实现盈利。这16家券商(母公司)营业收入和净利润合计环比分别上升2.85%和下降13.94%。

**第一财经日报**

--中国银监会副主席阎庆民在“第八届亚洲金融年会”上表示，信息化将影响银行业的风险管理，必须要把好三大安全关：客户信息安全、系统性安全和金融信息安全。

**21世纪经济报道**

--针对国家能源局将批准3个核电新项目开展前期工作的传言，接近能源局人士对记者表示：“现在主要的工作是保证现有在建项目的进度，没有精力再批新的项目。”

--知情人士日前对记者表示，发改委将在今日下发有关规范阶梯水价的通知，以改变相关政策过于宽泛的现状。

**东方早报**

--记者获悉，进驻上海自贸区各家银行已向央行上报了在自贸区试水大额可转让存单，这项新业务最快下周启动。

--上海黄金交易所理事长许罗德表示，上海金交所正筹备在上海自贸区内建设离岸的国际黄金市场。

--知情人士透露，新浪 有意与易方达基金、南方基金合作，限额发售目标收益率为年化10%的三只产品；该款产品名为“浪淘金”，产品形式或为货币基金，可能于12月24日推出，目前处于洽谈阶段。(完)