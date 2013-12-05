表格：美国11月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

《技术解析》现货金或重探3月31日低位1,239.55美元

金价从3月27日高位1,261.03下跌的跌势，可能是始于2月27日高位1,263.80的三浪周期中的一部分。这波周期可能形成平坦的模型，并且由三个大致等长的波浪所组成。