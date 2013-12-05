表格：美国11月28日止当周农作物出口销售报告--USDA

《技术解析》现货金或重探3月31日低位1,239.55美元
金价从3月27日高位1,261.03下跌的跌势，可能是始于2月27日高位1,263.80的三浪周期中的一部分。这波周期可能形成平坦的模型，并且由三个大致等长的波浪所组成。
路透华盛顿12月5日 - 美国农业部(USDA)周四公布11月28日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 229.2 0.0 229.2 255.0 0.0 22,605.6 16,497.6
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 118.0 120.9
玉米 593.6 0.0 593.6 686.3 0.0 26,000.1 12,229.4
高粱 6.2 0.0 6.2 7.0 0.0 2,107.6 837.5
大豆 805.2 355.6 1,160.8 1,440.2 355.6 37,592.2 28,404.2
豆粕 120.4 10.5 130.9 130.0 10.5 5,789.0 5,015.1
豆油 1.4 0.0 1.4 2.2 0.0 268.4 589.8
皮马棉 5.2 0.0 5.2 5.3 0.0 483.4 421.2
陆地棉 248.6 18.0 266.6 249.4 18.0 6,162.4 7,533.0
稻米 117.8 0.0 117.8 119.1 0.0 1,456.9 1,549.2
(完)
(编译 王兴亚；审校 侯向明)
金价从3月27日高位1,261.03下跌的跌势，可能是始于2月27日高位1,263.80的三浪周期中的一部分。这波周期可能形成平坦的模型，并且由三个大致等长的波浪所组成。
注：USDA为美国农业部的英文缩写。 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文,请点选