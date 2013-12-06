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市场报道 | 2013年 12月 6日 星期五 08:05 BJT

纽约期市：期棉微幅收低，因受投机性卖盘打压

路透纽约12月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四微幅收低，机构抛售抵消了“鼓舞人心的”出口销售数据带动的买盘，该数据提振了棉厂对棉花持续性需求的预期。

交投最活跃的ICE-3月期棉 收低0.2美分，或0.25%，报每磅78.85美分，盘中交投清淡，3月合约成交量仅有7,096口。

棉价回吐稍早涨幅，此前美国公布的出口销售数据令人鼓舞，报告显示11月28日止当周棉花出口销售量接近25万包。

INTL FCStone分析师在报告中称，中国国储棉销售周四因技术原因暂停，但料将在周五恢复。

交易商亦在等待美国农业部下周将公布的月度作物报告。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 龚芳)

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