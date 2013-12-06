纽约期市：期棉微幅收低，因受投机性卖盘打压

路透纽约12月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四微幅收低，机构抛售抵消了“鼓舞人心的”出口销售数据带动的买盘，该数据提振了棉厂对棉花持续性需求的预期。
交投最活跃的ICE-3月期棉 收低0.2美分，或0.25%，报每磅78.85美分，盘中交投清淡，3月合约成交量仅有7,096口。
棉价回吐稍早涨幅，此前美国公布的出口销售数据令人鼓舞，报告显示11月28日止当周棉花出口销售量接近25万包。
INTL FCStone分析师在报告中称，中国国储棉销售周四因技术原因暂停，但料将在周五恢复。
交易商亦在等待美国农业部下周将公布的月度作物报告。(完)
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(编译 于春红; 审校 龚芳)