加拿大汇市：加元兑美元小幅收升，关注就业数据

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透多伦多12月5日 - 加元兑美元周四暂停一周的跌势，小幅收升，投资人在等候加拿大和美国就业报告出炉。
稍早时加元兑美元一度接近三年半最低水准，因加拿大央行意外温和的论调，使得市场益发认为利率将维持低位一阵子。
BMO Capital Markets外汇策略师暨资深分析师Benjamin Reitzes表示，“市场可能仍相当作多美元，大家对加拿大和利率前景变得益发悲观...或许今天只是有些获利了结。我并不完全确定趋势正自此改变。”
加元在过去三周已回落约2%，跌破重要支撑位，因投资人转为看空。
加元兑美元 收报1.0641加元或0.9398美元，高于周三的收盘价1.0678加元或0.9365美元。
加元周四一度低见1.0700，接近周三触及的1.0708，此为2010年5月以来最低水准。(完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。