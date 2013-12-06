加拿大汇市：加元兑美元小幅收升，关注就业数据

路透多伦多12月5日 - 加元兑美元周四暂停一周的跌势，小幅收升，投资人在等候加拿大和美国就业报告出炉。

稍早时加元兑美元一度接近三年半最低水准，因加拿大央行意外温和的论调，使得市场益发认为利率将维持低位一阵子。

BMO Capital Markets外汇策略师暨资深分析师Benjamin Reitzes表示，“市场可能仍相当作多美元，大家对加拿大和利率前景变得益发悲观...或许今天只是有些获利了结。我并不完全确定趋势正自此改变。”

加元在过去三周已回落约2%，跌破重要支撑位，因投资人转为看空。

加元兑美元 收报1.0641加元或0.9398美元，高于周三的收盘价1.0678加元或0.9365美元。