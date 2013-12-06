南非汇市：兰特接近五年低位，因投资者出脱风险资产

路透约翰内斯堡12月5日 - 南非兰特兑美元周四跌破10.5000，触及近五年最低位，由于预期美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减资产购买规模，投资者抛售风险资产。

兰特兑美元 盘中一度触及2009年3月以来最低位10.5395，但在1605GMT时回升至10.4350，较前一交易日下跌0.14%。

今年迄今兰特兑美元累计跌逾23%，因与薪资相关的罢工持续不断，而且疲弱的经济数据打压消费者信心。

分析师已将兰特纳入可能因美联储缩减刺激措施,而将受创的新兴市场货币之中。(完)

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