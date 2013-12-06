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债券 | 2013年 12月 6日 星期五 08:18 BJT

拉美汇市：雷亚尔跳涨，因巴西央行称汇市干预计划延至2014年

路透里约热内卢12月5日 - 巴西雷亚尔周四跳涨逾1%，之前该国央行表示，其外汇干预计划将延至2014年；墨西哥披索微跌，国会将就一项备受期待的能源改革问题展开争论。

拉美货币整体上扬，即便美国GDP和就业数据助燃对美联储可能很快开始缩减刺激计划的预期。

巴西雷亚尔兑美元 涨1.1%，结束连续四日的跌势，受央行总裁Alexandre Tombini言论提振。

Alexandre Tombini宣布，央行汇市日常干预计划将延至2014年，但有一些调整，同时表示，央行目标是抑制汇率波动，因其可能限制货币政策对通胀的影响。

墨西哥披索微跌0.1%，之前执政党一名高级参议员表示，一项关键的能源改革议案将在周五的委员会会议上提交，而非周四。(完)

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