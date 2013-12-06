《中国重要政经日程》--12月6日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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============================今日重要政经日程=======================
12/6（周五）
--乌克兰总统维克多·亚努科维奇于12月3日至6日对中国进行国事访问。
--法兰西共和国总理让-马克·埃罗将于12月5日至9日对中国进行正式访问。
--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。
--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，农业部部长韩长赋，总经济师、新闻发言人毕美家介绍中国粮食增产农民增收以及贯彻落实十八届三中全会精神等情况，并答记者问。
============================近期重要政经日程=======================
12/7（周六）
--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。
--2013第四届中国汽车产业投融资策略论坛在上海举行。
12/10（周二）
--中国社会科学院于上午9：30举办“2014年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会”。
*--国务院副总理刘延东将于12月10日至11日出席在缅甸举行的第27届东南亚运动会开幕式。
12/12(周四)
--2013中国互联网经济论坛在北京举行。
--第九届中国电子银行年会将在北京举行。
--2013中国经济年度人物将在北京举行。
12/13(周五)
--2013三亚财经国际论坛将在三亚举行。
12/18（周四）
--第四届财新峰会将在北京举行，至19日。
12/19（周四）
--第二届中国电子商务年会将在上海举行。
12/21（周六）
--2013年清华PE金融资本年会，至22日。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 张晓翀；审校 谢衡)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选