《中国重要政经日程》--12月6日

--乌克兰总统维克多·亚努科维奇于12月3日至6日对中国进行国事访问。

--法兰西共和国总理让-马克·埃罗将于12月5日至9日对中国进行正式访问。

--中国石化供应链峰会2013在上海举行，至6日。

--上午10时在国务院新闻办新闻发布厅举行新闻发布会，农业部部长韩长赋，总经济师、新闻发言人毕美家介绍中国粮食增产农民增收以及贯彻落实十八届三中全会精神等情况，并答记者问。

--2013中国企业领袖年会将于12月7日-9日在北京举行。

*--国务院副总理刘延东将于12月10日至11日出席在缅甸举行的第27届东南亚运动会开幕式。