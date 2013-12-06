《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月6日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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路透香港12月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7532港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低68.26点或0.43%，报15,821.51点.今日公布的经济数据喜忧参半，使交易商猜测美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激规模。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
(美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 201.090 -0.90 14799 15.591 中国铝业 9.050 -1.20 17264 2.807 中国移动 54.770 -0.47 249791 84.929 中国人寿 48.670 -0.88 41630 25.157 中石油 115.860 0.43 21633 8.983 中石化 84.160 0.30 13232 6.525 汇丰控股 <HSBC.K 53.880 -0.90 829358 83.548 中电信 52.170 -0.80 9967 4.045 中国联通 15.500 -1.02 109772 12.017 兖州煤业 10.400 -3.08 94391 8.063 华能国际 38.270 0.60 5878 7.418 南方航空 21.700 -1.45 4581 3.365 东方航空 19.650 -2.14 6863 1.524 中芯国际 3.980 -1.73 19779 0.617（完）
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选