《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--12月6日

路透香港12月6日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价，以及与港股周四收市价的比较：(1美元=7.7532港元 ) 美股道琼工业指数 周四收低68.26点或0.43%，报15,821.51点.今日公布的经济数据喜忧参半，使交易商猜测美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减刺激规模。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价