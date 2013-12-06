香港个股：中国移动表示仍在与苹果谈判iPhone销售事宜

路透香港12月5日 - 中国最大移动运营商--中国移动 表示，该公司仍在与苹果公司 就iPhone销售事宜进行谈判。这是公司对此前媒体有关两家公司达成协议报导的回应。

周四稍早，华尔街日报援引匿名知情人士报导称，两家公司已经达成一项协议。

“我们仍在与苹果公司谈判，目前还没有新消息要公布。”中国移动发言人雷雨表示，但她拒绝对此具体解释。苹果公司也拒绝置评。

中国移动是以用户计全球最大的移动运营商，拥有超过7亿用户，也是中国唯一一家尚未销售iPhone的运营商。

根据之前华尔街日报的报导，中国移动料将在12月18日左右开始销售iPhone，届时该公司将在广州召开会议。

本周早些时候，中国工信部向中国移动、中国联通和中国电信发放了4G牌照，亦是外界广泛期待的举动。 (完)