《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月6日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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*工商时报：
--政府吸引台商回流政策，有效带动台湾车市景气复苏。裕隆 集团董事长严凯泰肯定政府相关作为，认为台湾汽车市场今年将增至37万辆规模，明年有机会回升至40万辆。
--为降低逾放，且考量联贷逾期案件占逾期放款的比重不容易降低，台湾企银 内部最近敲定，针对中小企业融资比率未达50%，或是企业金融联贷占总放款20%以上的营业单位，不得参与联贷业务。
--柬埔寨成行库海外布局重镇。尽管柬埔寨政府已暂时冻结发放台资银行新执照，近来台资银行在柬埔寨市场仍有斩获。兆丰 高层指出，兆丰银金边分行辖下机场支行即将在12日开幕；台企银也证实，已在上周取得柬埔寨政府发出的财务融资公司执照。
*经济日报：
--金管会宣布，金融挺创意产业专案明年元旦启动，包括银行授信创意产业三年倍增至3,600亿台币、保险业兆(万亿)元资金也放宽投资创意产业等，都将同步起跑。
--期货公会理事长贺鸣珩表示，明年期交所、期货商公会将在2月召开的二次金证会，提出两岸期货商品授权、相互挂牌及连结，让两岸期货市场更具国际竞争力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选