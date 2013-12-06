《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月6日

--为降低逾放，且考量联贷逾期案件占逾期放款的比重不容易降低，台湾企银 内部最近敲定，针对中小企业融资比率未达50%，或是企业金融联贷占总放款20%以上的营业单位，不得参与联贷业务。

--柬埔寨成行库海外布局重镇。尽管柬埔寨政府已暂时冻结发放台资银行新执照，近来台资银行在柬埔寨市场仍有斩获。兆丰 高层指出，兆丰银金边分行辖下机场支行即将在12日开幕；台企银也证实，已在上周取得柬埔寨政府发出的财务融资公司执照。