《香港报摘》--经济日报12月6日

* 要闻版头条：

--新盘热卖，发展商加快推盘步伐，现有九个超远期楼花（指未完成的地产项目）、楼盘申预售，涉3,607伙，刚新申请的嘉里 等九肚项目，楼花期39个月，创历来最长楼花期申请预售项目。 * 其他： --越秀地产 宣布，11月录得合同销售约7.22亿元人民币，按年增2.6倍，合同销售面积约6.96万平方米，增1.71倍。

--国泰航空 宣布明年向九成合资格员工平均加薪4.5%，同时发放一个月花红。有人力顾问认为，国泰加薪对职场具指标作用。人事顾问指出，明年出口贸易仍处于弱势，物流及制造业很大机会为冻薪，或加薪幅度只有2%；建筑工程仍大旺，加幅有望逾6%。

--昆仑能源 宣布，行政总裁姜昌亮因工作调动，将调任至中石油 其他单位，故辞任。同时，公司委任执行董事及总经理赵永起为新行政总裁。(完)