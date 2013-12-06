国际油市：美国原油期货连续第六日上涨，本周涨幅有望超过5%

北海油气生产企业减产并将员工撤离一些平台，因飓风Xaver周四袭向欧洲大陆，气象专家警告称这可能是数年来袭击欧洲大陆的最强力风暴。

英国咨询机构Oil Movements周四表示，在截至12月21日的四周内，未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)日均海运石油出口料将增加71万桶。

Transcanada Corp周四对船运公司表示，其每日运输70万桶的库欣至德州阿瑟港的输油管道将在明年1月中投入使用。(完)

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