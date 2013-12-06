《台湾重要政经日程》--12月6日

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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===================今日重要政经消息=============================
12/6(五)
--09:00 立法院院会。
--12:20 央行标售364天期定存单，预计金额1,000亿台币，9日发行。
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12/9(一)
--16:00 财政部公布11月出口金额，10月为年减1.5%。
12/10(二)
--13:30 台积电 11月营收。
--14:00 联电 11月营收。
--14:00 复华投信2014台股暨全球投资展望记者会。
12/13(五)
--12:20 央行标售两年期定存单，预计金额100亿台币，16日发行。
12/20(五)
--16:00 经济部公布11月外销订单金额年增率，10月年增3.2%。
12/23(一)
--8:30 主计总处公布11月季调失业率，10月为4.17%。
12/24(二)
--16:00 经济部公布11月工业生产指数年增率，10月年增0.78%。
12/25(三)
--16:10 央行公布11月M2年增率，10月为5.99%。
12/26(四)
--12:20 央行代财政部标售364天期国库券，预计金额350亿台币，27日发行。
2014年
1/1 (三)
--元旦金融市场休市一日。
*1/6 (一)
--16:10 台湾央行公布12月底外汇存底，上月底为4,155.59亿美元。
--08:30 主计总处公布12月消费者物价指数，上月为年增0.67%。
1/30(四)-2/4(二)
--农历春节假期。
2/20(四)
--16:10 台湾央行公布第四季经常帐/国际收支金额。第三季经常帐顺差149.1亿美元。
2/28(五)
--和平纪念日金融市场休市。
4/4(五)
--儿童节金融市场休市。
6/2 (五)
--端午节休市一日。
9/8(一)
--中秋节休市一日。
10/10(五)
--国庆日休市一日。
注：*表新增。(完) (记者 高洁如；审校 曾祥进)
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IMF国际货币基金组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选