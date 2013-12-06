中美贸易：中美将在战略石油储备和页岩气等领域开展合作

路透北京12月6日 - 中国和美国发布关于加强中美经济关系的联合情况说明称，中美双方将通过政策、管理、技术等方面的信息交流，和中美双方战略石油储备主管部门的年度技术会议，就战略石油储备开展合作。

据新华社周四晚间报导，联合情况说明并表示，中方欢迎国内、国际私营企业和投资者参与页岩气勘探开发。美方承诺与中方开展技术、标准、政策等方面的合作，并促进中方完善有关监管框架，以促进中国页岩气勘探开发的健康、快速发展。

中美双方承诺共同推进页岩气行业的技术创新、环境监管和资源监管，鼓励两国页岩气开发取得成功，从而共同推进在全球范围内对页岩气等非常规天然气资源的负责任的开发利用，保障能源供应安全和能源市场稳定。

联合情况说明称，中美双方承诺投入大量精力和资源，落实中美气候变化工作组框架下提出的五项倡议，即能效，智能电网，温室气体排放数据的收集和管理，碳捕集、利用和封存，以及载重汽车和其他汽车的减排，力争在2014年中美战略与经济对话前取得实质性成果。

为加快中美气候变化工作组在载重汽车和其他汽车减排倡议方面的行动，中美双方承诺根据现有计划表，实施并执行使用低硫燃料和机动车尾气排放的标准。双方承诺加强合作，协助中方在条件允许的情况下尽快制定和实施第六阶段机动车尾气排放标准（国标6），就载重汽车燃油效率标准加强交流以减少温室气体排放，推进实施载重柴油车清洁行动计划，并探索制定和实施非道路移动机械及配套用柴油机清洁行动计划。

这将减少PM2.5排放，并明显改善空气质量和气候状况。美方承诺提供技术援助以实现上述目标，并继续为包括交通工具尾气排放在内的区域性空气质量管控和建模提供技术援助。

美方承诺向中方通报《天然气法案》中规定的向自贸协定国家和中国等非自贸协定国家出口液化天然气（LNG）申请评估的法律程序。该法案指定美国能源部负责评估向非自贸国家出口LNG的申请，在此过程中将对每一个申请适用相同规则。美国能源部正在对现有的申请进行逐案评估。美国能源部将向中国国家能源局持续通报有关状态进展。

美方承诺积极鼓励对华出口与油气勘探开发相关的技术和设备。鉴此，美方承诺，在收到《出口管理条例》所要求的所有必要信息后，对中方提出的希采购用于民用最终用户和民用最终用途的、但可能受到出口管制的深水油气和页岩气勘探开发相关的技术和设备的具体申请及时受理并作出决定。

中美双方承诺在G20（20国集团）框架下参与化石燃料补贴同行审议，在中期内规范和逐步取消鼓励浪费的低效化石燃料补贴，同时为最贫困人群提供特定帮助。