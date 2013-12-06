港报社评：防职员欺诈，套客户资料非善法--星岛日报12月6日

个人资料私隐专员批评会员逾20万的连锁健身中心，收集客人完整出生日期和身分证明文件副本，过了适度标准。健身中心则上诉推翻专员决定，关键在可否收集身分证副本来防止雇员欺诈。

近年私人机构登录身分证资料的要求已大减，要顾客留下副本更少。健身中心要留取客人身分证副本，2个客人觉得不合理，向私隐公署投诉。

公署今次确定健康中心在两方面过度收集资料，其一是登记顾客的完整出生日期。中心解释是要向客户提供合乎其年龄的健身计画，以及在生日月份送出优惠。公署认为只需要登记年龄组别和出生月份即可。

其二是索取及保留客人身分证明文件的副本。中心提出两个抗辩理由，其一是中心容许客人会员卡上只用化名，因此要保留身分证副本以便在需要时确定客人身分。公署指中心可在客人签署会籍协议书时已记下真实姓名，不必保留副本。中心同意逐步销毁旧客副本。

另一个抗辩理由是防止雇员欺诈。前线雇员主要靠佣金收入，雇员虚构新客户代付2个月费用，成本比佣金低，公司因此靠核对副本以查证真有其人。公署则认为可用其他方法。中心决定就公署的决定提出上诉。

查访其他健身中心，并非每一家都要求客人入会时留下身分证副本。一家要副本的健身中心则很奇怪，指为方便客人晕倒时辨认身分，实际上查阅客人随身携带的身分证肯定较快。

企业如要收取客人的身分证副本来防止职员欺诈，需向客人说明，至于这样做会令客人对企业留下怎样的印象，会否采用其他防欺诈手法更好，就要企业仔细衡量了。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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