港报社评：严打网络犯罪，维护良好法治--文汇报12月6日

警方昨日捣破号称全港最大的色情网站，并瓦解其背后的卖淫集团。网络技术普及化，利用网络卖淫及进行其他网络犯罪的行为日益泛滥，荼毒青少年身心健康。执法部门必须严厉打击网络犯罪，净化社会风气。

近年网络技术日益成熟，人人随时随地可透过手机、电脑轻而易举地接收大量资讯。犯罪集团亦看中网络资讯传播快捷自由的优点，构建非法网站宣传卖淫活动，其影响力扩至两岸四地及东南亚。犯罪集团利用色情网站向妓女索取高昂的广告费，每年牟取数以千万计的惊人暴利。拥有雄厚财力后，犯罪集团自然不断膨胀，对社会构成更大的危害。

现今的青少年被视为网络的一代，网络色情内容淫秽下流，极易对世界观、价值观尚未成形、自控能力相对较弱的青少年造成侵蚀。警方有必要严厉打击网络违法犯罪活动，对网络色情制造者、传播者进行有力打击。

另外，由于现时香港法例对网络卖淫、散播色情资讯过于宽松，警方在追查、检控面临不少困难，要消耗不斐的社会成本。根据国外的经验，目前已陆续健全完善规管网络的法律，尤其是出台保护青少年的网路法规，香港同样需要尽快展开相应的规管网络法律，避免网络成为“法外之地”、“犯罪天堂”。

此次卖淫集团被捣破，当中涉及安排多名内地女子来港卖淫，这种有组织的跨境犯罪亦值得高度重视。警方及入境处今后需要有针对性的打击此类罪行，以及加强与内地执法部门合作，协力维护本港良好的社会秩序，以免香港国际都会的形象受到损害。

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