港报社评：公民提名难写进选举法善用公民元素影响提名--明报12月6日

今次政改，公民提名是争议事项之一。按现行法律层面，公民提名成为特首普选办法的一部分，可能性不大；泛民与其于此耗费精力，不如思考以最大程度上影响提名委员会。

就公民提名，真普联的两个提名方案和民主党的方案，都有公民提名成分，而且提法并未过于天马行空。但北京和建制派抗拒公民提名，且公民提名耗费庞大，以去年台湾的宋楚瑜以公民联署参选总统为例，动用经费约350万港元；也涉及繁复行政工作。是否继续坚持，或调整策略，同时双轨或多轨并进，泛民需思考。

真普联和民主党的方案虽有公民提名，但一开始就有双轨和多轨的设计，有理由相信对他们于公民提名是视为策略运用。公民提名虽难以成事，但是抗衡提委会筛选的概念，仍然有现实意义。若一名参选人在社会上得到普遍支持，提委会却将其筛走，则选举的正当性都会受到质疑。如何使公民元素在提名阶段发挥作用，是泛民应该思考的问题。

公民元素除了在提名阶段起作用，还有望建立起特首普选的互动模式。设想：泛民参选人能够入闸，选举法例不可能阻止寻求选民支持，泛民参选人如果能够获得数以十万计选民联署，对提委会会起倒迫作用。

相比，建制派参选人即使获得较多提名委员支持，若没有以万计选民具名联署支持，声势就会不如泛民候选人。届时建制派候选人极有可能也会发动市民联署支持，北京为免建制派候选人落败，只能只眼开只眼闭，变相实现公民提名。由公民提名演变出来的公民元素，才是泛民应该着眼的焦点。

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