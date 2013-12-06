港报社评：博儍游戏风险遽升，比特币狂飙须冷却--信报12月6日

人行等五部委昨天联合发出通知，通告清楚表明比特币只是虚拟商品，大力为内地疯炒比特币狂潮降温。事实上，比特币在内地的投机性泡沫，膨胀速度的已相当危险。

比特币2009年诞生，最初交易价值不足10美仙，目前升至逾1100美元。据Bitcoin Average网站的数据，以人民币结算的比特币交易量，占全球交易总量逾6成。

作为网络虚拟货币，比特币不用中央银行发行，交易毋须透过第三方，可避免中央银行滥发货币引发的恶性通货膨胀，“完美货币”掩盖了背后隐藏的风险，包括缺乏官方信用保证等众多问题。

比特币在中国能够形成疯炒之势，明显看到泡沫有进一步膨胀的肥沃土壤，其中流动性过剩和缺乏投资渠道使炒风更容易变本加厉。今次人民银行等五部委出手为炒风降温，相信也有感泡沫风险迅速传递，已进入“接棒”危险阶段。

如今比特币兑换价超过1100美元，数字代码的价值竟然直迫黄金商品价格。前联储局主席格林斯平日前接受电视专访时表示，连他也不懂判断比特币的内在价值，中国大妈却一窝蜂投资比特币，风险有多大实在不言而喻。

目前市场内虚拟货币起码有几十款，其中莱特币如今亦隐然走上复制比特币价值大变身之路，反映投机狂潮一发难收。中国投资者已成为全球比特币最大玩家，实际上也在全球网络上参与一场风险接棒的博儍游戏。而比特币等虚拟货币能否成为网络上最具发展潜力和普遍的支付工具，迄今亦没有答案，但昨天五部委联手发出示警通知，无疑是向沉醉在比特币狂飙中的中国大妈发出清晰的风险警号。

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