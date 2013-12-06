港报社评：比特币似实还虚，泡沫迟早爆破--经济日报12月5日

中国内地突限比特币用途，其价格昨曾暴泻3成。比特币没内含价值、本质亦非有限，已炒成极大泡沫。惟各国对虚拟货币仍留一手，因网上经济急扩，虚拟货币存在价值仍待摸索。

虚拟货币比特币炒风近日在内地急速蔓延，人行等五部委昨发联合通知，禁止金融机构和支付机构以比特币为产品和服务定价，亦不得买卖比特币，令其价格暴挫3成。

比特币惹热炒，皆因美国储局主席伯南克9月在国会作证时，指比特币或有长期发展潜力。惟比特币的两个本质，注定此炒作存极大泡沫。

其一，比特币没内含价值。比特币支持者指各国放弃金本位后，各国发行的货币已没内含价值，惟此显非事实。皆因现行货币有主权国家支持，其价值反映背后的庞大实体经济，而比特币背后仅为虚无的程式代码。

其二，虚拟货币非“有限”。比特币另一卖点，是其发行上限仅2100万个。惟比特币掀热潮后，已有至少80种虚拟货币加入竞争，大部分虚拟货币都称发行量封顶，既然人人皆可无中生有，那发行量实际上是无限。反而各国央行受经济、通胀等因素左右，约束其货币政策。故比特币热潮容或再延续一段时间，惟此恐是另一场“荷兰郁金香”式泡沫。

然而，虚拟货币是否就没存在价值？恐亦未必。各国央行对虚拟货币仍留一手。此应因网络经济活动正急扩，各国皆希望找出更便利的网上交易模式。各国对虚拟货币此崭新事物，暂不会全面封杀，而是续观察其发展，对于如何监管等课题，则尚无答案，此需各国加速研究，才能既助创新又保金融安全。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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