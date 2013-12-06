中国投资：神秘大亨王靖拟在乌克兰合作投资百亿美元建港口

路透北京/上海12月6日 - 曾宣布巨额投资尼加拉瓜运河项目的中国神秘企业家王靖周四稍晚宣布，将在乌克兰合作建设总投资约100亿美元的克里米亚海港及工业园区项目，一期投资30亿美元。项目建成后将直接缩短中国到北欧的运输距离近6,000公里。

据王靖提供的材料，他拥有的大洋新河投资管理公司将与乌克兰基辅水利投资合作建设该项目，一期包括克里米亚深水港、重建塞瓦斯托波尔港口等；二期将建设炼油厂、液化天然气生产基地、机场及船坞等项目，二期计划投资不低于70亿美元。

“（资金）中方比乌方稍微多一些，所以一期的30亿我们是没有任何问题，可以筹措。”王靖说。

乌克兰政府一位高级官员对路透表示，她并未听说该项目，“我可以说这个项目还未获得我们的政府部门通过。”

王靖在宣布牵头投资400亿美元建设尼加拉瓜运河项目之前，在国内并不知名。在宣布该运河项目后，王靖旗下的通信技术及设备提供商--信威通信近300亿元人民币资产拟借壳中创信测 上市，借壳计划中的资料令其个人的企业王国稍有展示。

年仅41岁的王靖除持有信威通信36.97%股份外，还全资拥有大洋新河投资等公司。而大洋新河通过全资拥有的香港尼加拉瓜运河开发公司，建立起复杂的尼加拉瓜运河项目系列公司。