《香港报摘》--信报12月6日

* 要闻版头条：

--备受中国大妈热捧、在全球掀起炒风的虚拟货币比特币（Bitcoin），终于引来内地监管部门出手严控风险。包括人民银行在内的五大部委，昨天发出联合通知，明确指出比特币并非真正货币，禁止金融及支付机构参与比特币的相关业务和投资活动，提供服务的网站须要求用户使用实名注册，防止洗钱活动。 * 其他： --国际煤价疲弱，令两间电力公司成本压力下降，香港明年的电费加幅有望低于去年，中电 的加幅可能少于5.9%，港灯 加幅仅约2.9%。但有学者建议，中电应趁燃料价低保留结余，用作2年后大幅增加天然气发电，燃料费飙升时纾缓加价压力。

--渣打及花旗均预期，明年香港楼价将下调10%，政府暂时毋须「减辣」。渣打香港亚洲高级经济师刘健恒表示，预料楼价明年将有序下调，主因美国退市将影响市民置业意欲。

--寰宇国际 与骏科网络讯息 联合宣布，成立合营公司共同开发销售电脑及手机游戏业务，双方持股各半，最高投资总额为2,000万港元。(完)