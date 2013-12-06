全球金市：美国乐观数据打压金价周线可能下跌，等待非农就业报告

美国经济第三季成长步伐快于初估值，但需求疲软和企业库存增加提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)暂时维持购债刺激计划的需要。

印度黄金升水周四再创每盎司160美元的纪录新高，因供应减少，而国内婚嫁对黄金的需求持坚，这种情况将一直持续到5月。

今年金价跌逾20%，矿产商预先出售尚未生产的黄金以锁定价格，这种做法或许又变得合理起来。

11月大宗商品交易继续遭受投资者冷落，全球约有21亿美元资金流出该类资产。在股市涨势的夹击下，这类以黄金为主导的资产将录得黯淡的一年。

德意志银行 表示，由于监管方面的变化，该机构正在大规模削减其全球大宗商品业务，不过仍将继续经营贵金属业务。(完)

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