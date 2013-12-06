全球金市：美国乐观数据打压金价周线可能下跌，等待非农就业报告

标题新闻：消息人士称东芝可能第三次无法在限期内公布季报，须再申请延后公布或面临摘牌
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美国经济第三季成长步伐快于初估值，但需求疲软和企业库存增加提升了美国联邦储备理事会(美联储/FED)暂时维持购债刺激计划的需要。
印度黄金升水周四再创每盎司160美元的纪录新高，因供应减少，而国内婚嫁对黄金的需求持坚，这种情况将一直持续到5月。
今年金价跌逾20%，矿产商预先出售尚未生产的黄金以锁定价格，这种做法或许又变得合理起来。
11月大宗商品交易继续遭受投资者冷落，全球约有21亿美元资金流出该类资产。在股市涨势的夹击下，这类以黄金为主导的资产将录得黯淡的一年。
德意志银行 表示，由于监管方面的变化，该机构正在大规模削减其全球大宗商品业务，不过仍将继续经营贵金属业务。(完)
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(编译 王兴亚/郑茵 审校 戴素萍/张明钧)
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国际能源署(IEA) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选