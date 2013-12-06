金砖国家：12月5日股汇市收盘纵览

路透12月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币12月5日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四略微收高，报998.45点。

中国股市：沪综指缩量小幅收跌，创业板走弱打击市场热情

香港股市：连续第三日收低，利率敏感类股受创

中国汇市：人民币即期近收平盘，客盘结汇已部分转移至远期市场

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拉美股市：巴西股市周四上涨，Bovespa指标股指 收高1.14%，报50,787.63点。

拉美汇市：雷亚尔跳涨，因巴西央行称汇市干预计划延至2014年

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南非股市：收高0.84%，因兰特跌至近五年最低位，提振了有海外业务的企业。Top-40绩优股指数 涨0.84%，报39,587.66点。综合指数 升0.71%，至44,297.66点。

南非汇市：兰特接近五年低位，因投资者出脱风险资产

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印度股市：收涨逾1%至一个月来最高收位，ICICI Bank等绩优股上涨，此前进行的投票站出口处民调显示，在近期举行的地方选举中，主要反对党印度人民党表现强劲。指标BSE指数 涨1.2%，或249.10点，报20,957.81，创下11月5日以来最高收位。NSE指数 升1.3%，或80.15点，报6,241.10。

印度汇市：印度卢比兑美元升至五周高位，因出口民调显示，印度主要反对党在近期地方选举表现强劲。 卢比兑美元 收报61.7525/7625，盘中一度高见61.52，为10月31日以来最高。周三收报62.05/06。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,362.550点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.47%，报748.03点。