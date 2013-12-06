《全球主要国家债券发行预告》--12月6日-12月13日

标题新闻：如南非信贷评等被下调两级，料将导致100亿美元资金外流，经常账赤字将翻倍-瑞银
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路透12月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别 说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 12/6 日本 六个月期贴现国库券 12/9 1350 法国 标售国库券(BTF) 12/10 日本 30年期公债 12/10 美国 三年期公债 12/10 西班牙 标售六个月及12个月期国库券 12/11 美国 10年期公债 12/11 德国 50亿欧 两年期公债 元 12/11 日本 两个月期贴现国库券 12/11 意大利 标售国库券 12/12 意大利 标售中长期债券 12/12 美国 30年期公债 12/12 日本 三个月期贴现国库券 12/12 日本 五年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 全球外汇市场主要消息 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)
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路透约翰内斯堡3月31日 - 南非兰特周五收复了部分失地，此前因南非总统祖马昨晚决定撤换财长戈尔丹后大跌，投资者从大跌中锁定利润。