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债券 | 2013年 12月 6日 星期五 09:01 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--12月6日-12月13日

路透12月6日 - 以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别
说明外均为GMT时间。
                          
 日期    时间   国家    规模     发行细节
 12/6           日本             六个月期贴现国库券
 12/9    1350   法国             标售国库券(BTF)
 12/10          日本             30年期公债
 12/10          美国             三年期公债
 12/10          西班牙           标售六个月及12个月期国库券
 12/11          美国             10年期公债
 12/11          德国    50亿欧   两年期公债
                        元       
 12/11          日本             两个月期贴现国库券
 12/11          意大利           标售国库券
 12/12          意大利           标售中长期债券
 12/12          美国             30年期公债
 12/12          日本             三个月期贴现国库券
 12/12          日本             五年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    全球外汇市场主要消息        
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 朱晓军；审校 戴素萍)

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