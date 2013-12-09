版本:
中国
亚洲 | 2013年 12月 9日 星期一 09:12 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--12月9日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
  ============================================================================
  一、新债发行： 
      
  中国进出口银行10.3962亿元人民币信贷资产支持证券14:00-15:00招标，国泰君安证券主承
  中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建行主承
  西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工行主承
  新疆生产建设兵团投资公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行和农行主承
  赣州发展投资控股集团35亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交行主承
  ============================================================================
  二、新债上市：  
      
  进出口行68.5亿元两年期固息债130342，票面利率5.3250%
  招银金融租赁有限公司10亿元三年期固息债1322003，票面利率4.87% 
  招银金融租赁有限公司10亿元五年期固息债1322004，票面利率4.98% 
  国电集团90亿元人民币三个月期超短期融资券011309009，票面利率5.7%
  大唐发电  20亿元三个月期超短融011323003，票面利率5.7%
  江西高速公路投资集团6亿元三个月期超短融011370001，票面利率5.95%        
  招商证券 15亿元三个月期短融071301011，票面利率6.35%
  安信证券15亿元三个月期短融071306007，票面利率6.38%
  云南建工集团10亿元一年期短融041364045，票面利率7.1%  
  酒泉钢铁集团38亿元3年期中票101356012，票面利率8%
  安徽省高速公路控股集团10亿元三年期中票101359019，票面利率6.7%     
  ============================================================================
  三、缴款：
     
  财政部282.1亿元五年期续发国债130023，发行价99.69元
  农业发展银行50亿元两年期固息债130432，票面利率5.35%
  节能环保集团20亿元六个月期超短期融资券
  春和集团4亿元一年期短融
  ============================================================================
  四、还本付息：
    
  内蒙古大唐国际托克发电10亿元一年期短融041256040到期兑付，票面利率4.95%
  中国海运集团10亿元九个月期超短融011330002到期兑付，票面利率3.90%
  徐工集团工程机构公司20亿元九个月期短融041355008到期兑付，票面利率4.00%
  安信证券20亿元三个月期短融071306006到期兑付，票面利率4.95% 
  国开行200亿元七年期固息债060237到期兑付，票面利率3.26%
  华能集团30亿元10年期固息债038015到期兑付，票面利率4.60%
  华能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038016到期兑付，基本利差1.80%
  国开行100亿元五年期固息债100234付息，票面利率3.70%
  国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息，基本利差0.45%
  国开行160亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100236付息，基本利差0.05%
  重庆城市交通开发集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080153付息，票面利率6.10%
  安顺国资5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080154付息，票面利率7.10%
  安顺国资5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080155付息，票面利率7.40%
  本溪城建发展15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080156付息，票面利率7.18%
  金隅股份  8亿元五年期中票1082216付息，票面利率5.85%
  潍柴控股集团21亿元五年期中票1182365付息，票面利率5.04%
  潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中票1182366付息，票面利率6.70%
  上海银行50亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1220023付息，票面利率5.35%
  金湖县国资8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280447付息，票面利率7.76%
  中科英华高技术公司2亿元三年期中票1282525付息，票面利率6.70%
  常州城建集团8亿元五年期中票1282526付息，票面利率5.50%
  山东宏桥新型材料公司15亿元三年期中票1282527付息，票面利率5.80%
  中国电力投资集团30亿元15年期固息债038014付息，票面利率5.02%
  亚洲开发银行10亿元10年期固息债093101付息，票面利率4.20%
  亳州建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980172付息，票面利率7.32%
  重庆渝兴建设投资5亿元七年期固息债1080157付息，票面利率7.29%
  南通经济技术开发区10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080158付息，票面利率6.26%
  财政部280亿元三年期固息国债110025付息，票面利率2.82%
  国家电网100亿元10年期固息债1180177付息，票面利率5.14%
  国家电网50亿元15年期固息债1180178付息，票面利率5.24%
  江西赛维5亿元三年期中票1182367付息，票面利率6.80%
  天瑞集团水泥3亿元三年期中票1182368付息，票面利率8.40%
  阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182369付息，票面利率5.04%
  天津中环电子信息集团10亿元三年期中票1182370付息，票面利率6.59%
  中信集团50亿元10年期浮息债(七天回购基准)058031付息，基本利差1.48%
  中信集团40亿元20年期固息债058032付息，票面利率4.60%
  杭州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082006付息，票面利率5.15%
  哈尔滨银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092010付息，票面利率6.00%
  财政部280亿元30年期固息国债100040付息，票面利率4.23%
  红河州开发投资公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080159付息，票面利率6.65%
  红河州开发投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080160付息，票面利率6.95%
  国开行38.5亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)110236付息，基本利差-0.20%
  国开行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)110237付息，基本利差0.80%
  杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011付息，票面利率5.90%
  咸阳城投11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180179付息，票面利率7.90%
  上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371付息，票面利率5.62%
  山东金正大生态工程5亿元三年期中票1182372付息，票面利率6.80%
  中国城建控股15.5亿元五年期中票1182373付息，票面利率5.68%
  安徽交通投资集团5亿元五年期中票1182374付息，票面利率6.67%
  上海浦东新区中小企业1.15亿元三年期集合票据1183016付息，票面利率7.50%
  ===========================================================================
  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行上周日发布同业存单管理暂行办法
，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得
低于5,000万元人民币。 
    
  今日国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI)         (10月为-1.5%)
                    11月居民消费价格指数(CPI)       (10月为3.2%)
  12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户)     (1-10月为20.1%)
                    11月社会消费品零售总额          (10月为13.3%)
                    11月工业增加值                  (10月为10.3%)
                    11月房地产投资和销售情况月度报告
  12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告    
  12/27公布1-11月规模以上工业企业利润               (1-10月为13.7%) 
 =============================================================================
    
   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 吴芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐