《中国债券市场每日交易备忘》--12月9日

美国热股：Seven & i Holdings将以约33亿美元收购便利店运营商Sunoco
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国进出口银行10.3962亿元人民币信贷资产支持证券14:00-15:00招标，国泰君安证券主承 中信建投证券16亿元三个月期短期融资券招标(主体评级AAA)，北京银行和建行主承 西南证券 10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，工行主承 新疆生产建设兵团投资公司3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，建行和农行主承 赣州发展投资控股集团35亿元10年期中期票据簿记建档(主体评级AA)，交行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 进出口行68.5亿元两年期固息债130342，票面利率5.3250% 招银金融租赁有限公司10亿元三年期固息债1322003，票面利率4.87% 招银金融租赁有限公司10亿元五年期固息债1322004，票面利率4.98% 国电集团90亿元人民币三个月期超短期融资券011309009，票面利率5.7% 大唐发电 20亿元三个月期超短融011323003，票面利率5.7% 江西高速公路投资集团6亿元三个月期超短融011370001，票面利率5.95% 招商证券 15亿元三个月期短融071301011，票面利率6.35% 安信证券15亿元三个月期短融071306007，票面利率6.38% 云南建工集团10亿元一年期短融041364045，票面利率7.1% 酒泉钢铁集团38亿元3年期中票101356012，票面利率8% 安徽省高速公路控股集团10亿元三年期中票101359019，票面利率6.7% ============================================================================ 三、缴款： 财政部282.1亿元五年期续发国债130023，发行价99.69元 农业发展银行50亿元两年期固息债130432，票面利率5.35% 节能环保集团20亿元六个月期超短期融资券 春和集团4亿元一年期短融 ============================================================================ 四、还本付息： 内蒙古大唐国际托克发电10亿元一年期短融041256040到期兑付，票面利率4.95% 中国海运集团10亿元九个月期超短融011330002到期兑付，票面利率3.90% 徐工集团工程机构公司20亿元九个月期短融041355008到期兑付，票面利率4.00% 安信证券20亿元三个月期短融071306006到期兑付，票面利率4.95% 国开行200亿元七年期固息债060237到期兑付，票面利率3.26% 华能集团30亿元10年期固息债038015到期兑付，票面利率4.60% 华能集团10亿元10年期浮息债(一年定存基准)038016到期兑付，基本利差1.80% 国开行100亿元五年期固息债100234付息，票面利率3.70% 国开行160亿元五年期浮息债(一年定存基准)100235付息，基本利差0.45% 国开行160亿元五年期浮息债(三个月shibor基准)100236付息，基本利差0.05% 重庆城市交通开发集团28亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080153付息，票面利率6.10% 安顺国资5亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080154付息，票面利率7.10% 安顺国资5亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080155付息，票面利率7.40% 本溪城建发展15亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债1080156付息，票面利率7.18% 金隅股份 8亿元五年期中票1082216付息，票面利率5.85% 潍柴控股集团21亿元五年期中票1182365付息，票面利率5.04% 潞安新疆煤化工集团7亿元五年期中票1182366付息，票面利率6.70% 上海银行50亿元15年期发行人选择权(10+5)固息次级债1220023付息，票面利率5.35% 金湖县国资8亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1280447付息，票面利率7.76% 中科英华高技术公司2亿元三年期中票1282525付息，票面利率6.70% 常州城建集团8亿元五年期中票1282526付息，票面利率5.50% 山东宏桥新型材料公司15亿元三年期中票1282527付息，票面利率5.80% 中国电力投资集团30亿元15年期固息债038014付息，票面利率5.02% 亚洲开发银行10亿元10年期固息债093101付息，票面利率4.20% 亳州建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980172付息，票面利率7.32% 重庆渝兴建设投资5亿元七年期固息债1080157付息，票面利率7.29% 南通经济技术开发区10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080158付息，票面利率6.26% 财政部280亿元三年期固息国债110025付息，票面利率2.82% 国家电网100亿元10年期固息债1180177付息，票面利率5.14% 国家电网50亿元15年期固息债1180178付息，票面利率5.24% 江西赛维5亿元三年期中票1182367付息，票面利率6.80% 天瑞集团水泥3亿元三年期中票1182368付息，票面利率8.40% 阳泉煤业集团10亿元五年期中票1182369付息，票面利率5.04% 天津中环电子信息集团10亿元三年期中票1182370付息，票面利率6.59% 中信集团50亿元10年期浮息债(七天回购基准)058031付息，基本利差1.48% 中信集团40亿元20年期固息债058032付息，票面利率4.60% 杭州银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债082006付息，票面利率5.15% 哈尔滨银行10亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债092010付息，票面利率6.00% 财政部280亿元30年期固息国债100040付息，票面利率4.23% 红河州开发投资公司10亿元六年期投资人选择权(4+2)固息债1080159付息，票面利率6.65% 红河州开发投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1080160付息，票面利率6.95% 国开行38.5亿元七年期浮息债(三个月shibor基准)110236付息，基本利差-0.20% 国开行150亿元七年期浮息债(一年定存基准)110237付息，基本利差0.80% 杭州银行8亿元10年期发行人选择权(5+5)固息次级债1120011付息，票面利率5.90% 咸阳城投11亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1180179付息，票面利率7.90% 上海仪电控股集团10亿元三年期中票1182371付息，票面利率5.62% 山东金正大生态工程5亿元三年期中票1182372付息，票面利率6.80% 中国城建控股15.5亿元五年期中票1182373付息，票面利率5.68% 安徽交通投资集团5亿元五年期中票1182374付息，票面利率6.67% 上海浦东新区中小企业1.15亿元三年期集合票据1183016付息，票面利率7.50% =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --为规范同业存单业务，拓展银行业存款类金融机构的融资渠道，中国央行上周日发布同业存单管理暂行办法 ，存款类金融机构可以在当年发行备案额度内，自行确定每期同业存单的发行金额、期限，但单期发行金额不得 低于5,000万元人民币。 今日国家统计局公布11月工业品价格指数(PPI) (10月为-1.5%) 11月居民消费价格指数(CPI) (10月为3.2%) 12/10国家统计局公布11月固定资产投资(不含农户) (1-10月为20.1%) 11月社会消费品零售总额 (10月为13.3%) 11月工业增加值 (10月为10.3%) 11月房地产投资和销售情况月度报告 12/18公布70个大中城市11月住宅销售价格月度报告 12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月为13.7%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 李宏薇/康熙泽; 审校 吴芳)
路透4月6日 - 7-11连锁店经营商Seven & i Holdings Co周四宣布，以大约33亿美元收购便利店运营商Sunoco。
路透4月6日 - 百胜中国公布第一季同店销售稍稍增长，得益于外卖需求跳升和必胜客品牌业绩的改善。 百盛中国股价周四盘初暴涨11.4%，报31.38美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透迪拜4月6日 - 新加坡陆上燃料油库存下降，支撑周四市场人气 ，也提振了买兴并带动380-cst燃料油的现货升水达到五周高位。 最新的官方数据显示，4月5日止当周新加坡陆上燃料油库存连续第二 周下降，较前一周下降7%或27.6万吨，降至352万吨。 而且这还是在过去一周新加坡净进口量跳升146%至四周高位120万吨 的情况下发生的。 贸易商表示，船货进入浮式存储设施的趋势也是库存下降的一个原因 。 4月5日止当周新加坡对中国的燃料油净出口量飙升至至少2015年12月 来的高位，达到59.9万吨。 普氏窗口周四的买价/卖价之比升至24：18，显示买兴增长。 周四有12艘船货、供给20万吨380-cst燃料油成交，还有8万吨180-cs t燃料油成交。 4月初以来总计成交了106万吨380-cst燃料油。 至1000 GMT，洲际交易所380-cst燃料油跨月价差的买兴有所下降， 市场的结构大体与前一日相同。 380-cst